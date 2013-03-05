重发-****《港报快速浏览》－3月5日报摘,社评及财经评论****

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《香港报摘》－信报
《香港报摘》－经济日报
《香港报摘》－其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评: 调控楼市辣招，慎防“鬼城”风险－信报
港报社评: 公开质询大学，凸显建屋矛盾－星岛日报
港报社评: 维修价低者得埋隐患，增透明度助拣承办商－明报
港报社评: 欧洲病夫累汇丰，全球同病相怜－经济日报
港报社评: 新一届人大会议具有里程碑意义－文汇报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论: 政策风险已现， 反应留意底部－经济日报
港报财经评论: 回复美丽有代价－信报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
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