中国汇市：人民币早盘跟着中间价格走升，观望新领导新方向

* 人民币即期小升

* 中间价格小幅高开

* 两会期间人民币难有大波动

路透香港3月5日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅升值。时值中国两会召开期间，市场观望气氛浓厚，人民币即期汇价跟随中间价指引小幅升值后，陷入窄幅波动。 市场人士指出，以新出炉的结汇数字来看，市场仍偏向净结汇；不过，中国新一届经济掌舵者在两会期间揭露他们的新航向之际，场内交投意愿较为稀疏，大致跟随中间价格起伏。

“两会召开的时间，市场情绪比较观望。”一外资银行交易员说。他表示，早上没有明显的客盘，人民币中间价开高以及美元指数走软，令人民币早盘走高。

北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.2225元，上日收报6.2251元，早盘区间在6.2221-6.2237。今日人民币兑美元中间价 为6.2797元,上日中间价为6.2822元.

备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

“从1月净结汇有900亿美元看，人民币还是有升值的压力。但当局不会希望人民币升值过快，会透过中间价去调整。”上述交易员说。

今早公布的中国汇丰2月份服务业采购经理人指数(PMI)数据从1月的54.0降至52.1，与工厂活动放缓一致，意味着中国经济今年温和复苏。

在国际美元方面，美元指数 下跌0.10%至82.111；本周可说是“全球央行周”，将由今日的澳大利亚央行拉开一系列央行会议的序幕,接着是加拿大央行(6日)、日本央行(6-7日)、欧洲央行(7日)、英国央行(6-7日)。鉴于经济状况脆弱、欧洲政治不确定性以及美国预算之争，全球主要央行料将维持温和立场。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3247/6.3293元，上一交易日尾盘报6.3270元。

北京时间12:32，离岸市场另一主要交易品种─香港的离岸人民币兑美元即期 最新报6.2188/6.2206,上日尾盘为6.2240。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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