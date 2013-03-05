日本已公布经济指标－2013/3/5

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.1% p -1.0% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.6% -0.5% 3月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.2% -0.2% 3月28日 -- 工业生产(m/m) 1月 +1.0% p +2.4% r 3月14日 -- 失业率 1月 4.2% @ 4.3% -@-r 3月28日-29日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差16,294 逆差6,415 3月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 +2.4% -0.7% 3月28日-29日 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)