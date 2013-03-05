更新版 1-中国经济：今年会保持上季度以来的温和增长态势－统计局

* 今年会保持上季度来经济温和增长

* 今年有条件实现物价整体稳定 (新增更多细节和背景)

路透北京3月5日 - 中国四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%，为连续七个季度放缓后首次出现回升。对于备受关注的未来国内经济复苏问题，国家统计局局长马建堂周二称，今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势；且有条件实现物价整体稳定。

马建堂在参加“两会”间隙时指出，发达经济体的量化宽松等政策推升物价，不过与此同时，中国粮食产量连增，工业制成品供大于求，且中国继续实施稳健的货币政策。结合上述两方面看，中国有条件实现2013年物价总体稳定.

而对于经济增长方面，他强调，未来经济保持温和增长，但最主要的是发展方式的转变。

备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。