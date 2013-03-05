更新版 1-中国经济：今年会保持上季度以来的温和增长态势－统计局

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
* 今年会保持上季度来经济温和增长
* 今年有条件实现物价整体稳定 (新增更多细节和背景)
路透北京3月5日 - 中国四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%，为连续七个季度放缓后首次出现回升。对于备受关注的未来国内经济复苏问题，国家统计局局长马建堂周二称，今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势；且有条件实现物价整体稳定。
马建堂在参加“两会”间隙时指出，发达经济体的量化宽松等政策推升物价，不过与此同时，中国粮食产量连增，工业制成品供大于求，且中国继续实施稳健的货币政策。结合上述两方面看，中国有条件实现2013年物价总体稳定.
而对于经济增长方面，他强调，未来经济保持温和增长，但最主要的是发展方式的转变。
备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。
中国2012年四季度经济保持回暖态势，消费和工业继续加速，投资也保持相对平稳。第四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%。 (完) (发稿 曹巍浩；撰写 康熙泽；审校 屈桂娟)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)