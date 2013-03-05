《汇市简讯》欧元/美元买气畅旺，回补买盘持续浮现

0131GMT

* 欧元/美元守在1.3030上方，因始自纽约盘的回补买盘持续浮现

* 基本面指向欧元/美元走贬，但在1.30下方的买盘强劲

* 欧元在亚洲盘受到风险意愿支撑，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.50%

* 小时图阻力位于1.3040/45，若攻破将上看周五高点1.3101 (完)

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