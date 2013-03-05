《中国经济焦点》政府报告着墨民生改善赤字规模创新高，结构调整更显迫切

* 今年GDP增长目标7.5%，CPI目标3.5%左右

* 财政赤字规模创历史新高，赤字率升至约2%

* 改善民生着墨多，结构调整迫切性增强

* 政治体制改革未有表述，悬念留新政府待解

作者 沈燕

路透北京3月5日 - 相较往年，中国即将卸任的本届政府于今年两会所做的政府工作报告，在目标设定方面明显着墨不多，而对今年政府工作的建议上，则将更多笔墨倾注在民生改善方面，财政预算赤字规模亦创出历史新高。

至于经济结构调整这一政府工作报告中年年提及的中长期任务，短期的迫切性也在明显增强，位列今年政府工作建议的首位；而备受关注的机构改革等在报告中并未提及，预示着将是新一届政府上任的重要任务。

一位不愿具名的政府官员就称，虽然报告总体平淡，但还是体现出淡化数字，凸显民生的政府导向，这也是政府今后工作的重点。

“一方面是换届，另一方面也是体现政府工作作风的转变，会期缩短，内容精简。”中国国际经济交流中心研究员王军称，“本届政府工作报告更多体现平稳的基调，而且这届政府到期，许多工作只能留到下届政府去做，因此也只能是提些建议。”

他认为，今年的经济目标是去年经济工作会议已经明确的，无论是GDP(国内生产总值)增幅抑或物价涨幅目标，都在市场预期之内，中国今年工作重心是保持经济平稳的同时，加快推进产业结构调整，凸显中长期任务和短期目标结合的迫切性。

中国今年设定的GDP增长目标为7.5%左右，与去年目标相同；CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右，去年目标为4%左右；今年M2(广义货币供应量)增长目标13%左右,去年目标为14%。中国2012年GDP实际增幅7.8%，CPI上涨2.6%，M2增长13.8%。

报告提到，今年将加快转变经济发展方式，促进经济持续健康发展；继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性。

而在今年的工作建议中，还包括强化农业农村发展基础，推动城乡发展一体化，以保障和改善民生为重点，全面提高人民物质文化生活水平，以及以更大的政治勇气和智慧，深入推进改革开放。

**物价上涨压力仍在**

尽管中国去年CPI涨幅远低于年初设定的目标，但随着全球量化宽松货币政策效果的显现，以及中国近几年大量的货币投放，今年物价上涨的压力仍在，专家预计下半年可能会趋于明显。

政府报告中提到，今年通货膨胀压力仍然较大，主要是土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，主要发达国家实行宽松货币政策并不断加码，输入性通货膨胀压力不容忽视。

同时理顺资源价格需要留出一定空间，把居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，是充分考虑各方面的因素后作出的选择。

中国财政部财科所副所长刘尚希认为，中国物价上涨的压力更多是因为农产品，生活必需品等有效供给不足，以及自然灾害等因素，物价上涨的压力长期存在，要重视但目前还不是最担心的问题。

王军也表示，宽松的流动性必然会导致各类资金追逐能获利的领域，中国已经有过资金流向艺术品、农产品、大宗商品、房地产等的例子。此次在两会前夕出台房地产调控的“国五条”，就是抑制资金再去炒作房地产。

“因为外围环境如此，中国今年对调控物价也不能掉以轻心，下半年物价上涨的压力可能会比较明显。”他称。

**赤字规模创新高**

而今年财政赤字规模创出历史新高，也让专家们忧虑赤字“上去容易下来难”。尽管赤字率仍在安全线内，但他们担心，中国政府近几年控制降低赤字率的努力可能白费，并为将来积极财政政策的退出留下隐患。

中国今年财政预算赤字规模高达1.2万亿元人民币，赤字率2%左右(占GDP的比例)，预算赤字较上年实际水平大增五成。2013年国债余额限额为91,208.35亿元，较去年增加8,500亿元；财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

为应对国际金融危机，中国2009年开始实施新一轮积极财政政策，当年预算赤字率为2.79%，实际赤字率为2.02%；2010年预算赤字率为2.62%，实际赤字率为1.59%；2011年预算赤字率1.9%，实际执行为财政盈余500亿元；2012年预算赤字率为1.5%。

财税专家刘尚希指出，从赤字的绝对规模看今年应该是最高的，虽然赤字率并不高，仍保持在2%左右，但从财政的特点看，民生支出的刚性需求在增加，而政府的财政收入不可能再保持那么高的增速，财政赤字一旦上去就很难下来。

“积极财政政策并不意味着就是赤字扩大的政策，在支出方面更应该是审慎的，更应着眼于长远，美国的财政悬崖和欧洲一些国家的财政危机对我们不是没有借鉴的。”他称。

政府工作报告解释称，赤字规模扩大是要增加保障改善民生支出，以及结构性减税的滞后效应，并优化支出结构，继续向民生领域倾斜。

下附中国近年财政收支增长状况，浏览相关图表请点选(r.reuters.com/jec64t)

时间 财政收入增幅(%) 财政支出增幅(%)

2012 9.5 14.1

2011 25.0 21.6

2010 21.3 17.8

2009 11.7 21.9

(注:除2012年为预算数外,其余均为决算数,来源为财政部网站)

**机构改革悬念待解**

对于两会前热议的机构改革，即大部制改革等，本届政府工作报告中就丝毫没有提及，亦昭示着新一届政府在推进改革等方面任重道远。

根据大会的日程安排，将于第二单元审议国务院机构改革和职能转变方案，第三个单元（即下周三、13日）起确定国家领导人人选等。

王军就指出，从政府以往的机构改革看，虽然初衷是减少政府的职能部门，提高机构工作效率，但实际情况往往是行政成本更高。此次两会前就一直强调大部制改革，但毕竟是换届年，保持平稳更重要，且政府也意识到机构改革的本质是简政放权，而不是简单减少一些政府部门。

“现在还没宣布方案，公务员队伍已经出现人心惶惶，...从保持政策的连续性和稳定性看，今年机构改革的力度应预计不会太大，更多的是微调而不是大动干戈的大调整。”他称。

今年1月，两位来自官方的消息人士对路透表示，中国新一届政府将启动大部制改革，而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部。 （完）