金属期市：期铜价格上涨，受中国确认年度经济增长目标提振

备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦周一表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。 (完)