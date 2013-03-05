金属期市：期铜价格上涨，受中国确认年度经济增长目标提振

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。
澳洲气象局周二称，该国可能迎来1月以来第七次热带风暴。不过近期内不对该地区主要煤矿构成威胁。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦周一表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/程琳; 审校 李春喜/丁琦)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)