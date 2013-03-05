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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 10:05 BJT

金属期市：期铜价格上涨，受中国确认年度经济增长目标提振

备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

澳洲气象局周二称，该国可能迎来1月以来第七次热带风暴。不过近期内不对该地区主要煤矿构成威胁。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦周一表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/程琳; 审校 李春喜/丁琦)

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