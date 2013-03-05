中国金融：银监会主席称将出台房地产调控对应的信贷政策－中国证券网

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透上海3月5日 - 在房地产调控新政细则出台后，中国证券网周二引述银监会主席尚福林称，将会出台房地产调控对应的信贷政策。
报导并引述此前央行副行长易纲表示，对于国五条规定的“房价上涨过快地区，需要提高首付比重、提高贷款利率”一事仍在研究之中。
房价上涨预期不断增强令中国政府再度收紧房地产调控。国务院上周末发布通知称，需进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。
另一官方媒体中国证券报周二报导引述中国住建部副部长齐骥表示，住建部对各地房价控制目标没有指导意见，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。
上述房地产调控新政策出台后，中国股市沪综指 周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)