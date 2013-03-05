日本政经：有必要修改央行法以实现通胀目标--央行副总裁提名人岩田规久男

路透东京3月5日 - 日本央行副总裁提名人岩田规久男周二表示，修改法律以确保央行独立性是有必要的，以便央行能够自由选择政策选项来实现其通胀目标。

岩田规久男在众议院提名确认听证会上称，日本央行法还不太可能马上进行修改，需要议会进一步的讨论。

岩田规久男还称，若修订日本央行法那么2%的通胀率目标有望提早实现，因这会提高通胀预期。他表示，在决定公债购买规模时，必须说明不存在债务货币化的担忧，首先应该购买较长期公债，并观察市场反应。