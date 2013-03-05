日本政经：有必要修改央行法以实现通胀目标--央行副总裁提名人岩田规久男

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透东京3月5日 - 日本央行副总裁提名人岩田规久男周二表示，修改法律以确保央行独立性是有必要的，以便央行能够自由选择政策选项来实现其通胀目标。
岩田规久男在众议院提名确认听证会上称，日本央行法还不太可能马上进行修改，需要议会进一步的讨论。
岩田规久男还称，若修订日本央行法那么2%的通胀率目标有望提早实现，因这会提高通胀预期。他表示，在决定公债购买规模时，必须说明不存在债务货币化的担忧，首先应该购买较长期公债，并观察市场反应。
岩田规久男说，目前没有必要购买外国债券，但不应排除任何政策选项；如果2%的通胀率目标无法达到，购买外国债券仍应作为一个选择。(完) (编译 侯向明; 审校 王兴亚)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)