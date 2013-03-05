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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 10:09 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行声明出炉前失去动能

0152GMT

* 澳元/美元回吐所有因零售销售数据而起的涨幅

* 汇丰2月中国服务业PMI降至52.1，上月为54.0

* 沪综指开盘走势低迷

* 市场关注澳洲央行0330GMT时发布的声明以寻求指引.(完)

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