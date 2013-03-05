更新版 1－中国公开市场：央行继续暂停正/逆回购，因资金利率回落至适宜水平

* 央行继续暂停正/逆回购操作

* 市场资金面已缓和,资金成本明显回落

* 央行应是以保持资金的适度平衡为目标 (新增更多评论)

路透上海3月5日 - 伴随着银行间市场资金紧张格局的缓和，资金成本已回落至相对正常水平，中国央行周二在公开市场继续暂停正/逆回购操作，显示其对目前的流动性局面应算满意，机构亦从上周的恐慌性情绪中渐渐恢复过来。

“目前市场钱挺多的，不紧，我想今年央行的意图很明确，就是保持资金的适度平衡。”北京一大型商业银行交易员称。

他认为，七天回购利率落在3%-3.5%的区间水平应属正常，“过高的话，央行会放松，过低央行也会出手调节的。”

周一据业内人士透露，一级交易商当日可上报需求的品种包括7天和14天逆回购，以及28天正回购。而上周四央行亦未进行正/逆回购操作，其中逆回购也是询而未发。

中国银行间市场主要期限质押式回购利率 今日均大跌，其中七天回购加权利率 大幅回落约110bp(基点)至3.1837%。

北京另一银行交易员则表示，正回购大家不想投，央行也不再勉强，逆回购暂时央行觉得也没需要，昭示着三月份的资金面应该风平浪静的。也就是说资金面不会像前一段那么紧，应该还算是比较宽松的。利率可能不会像年前那么低，七天回购回到3%以下比较难。

中国人民银行行长周小川最新表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

上周公开市场延续了资金净回笼态势，惟规模缩窄仅50亿元人民币。业内人士指出，春节后现金陆续回流银行，加之近期财政资金释放，或对缓解流动性压力渐现扶持，这可能成为周四逆回购没有实际操作的原因。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限为28天和91天。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 -- ==================================(完)