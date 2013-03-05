国际油市：油价由两个月低点反弹，但需求前景仍令投资者谨慎

中国周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不过从数字看政府态度变得更加“务实”，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调。

汇丰/Markit周二联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.1,较上月滑落1.9个百分点，但仍处在荣枯分水岭上方；六个分项指数中除未完成业务依处在50下方外，其它五个指数如就业和经营预期指数等都维持在50上方。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦周一表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。

研究机构Sentix周一表示，欧元区3月投资者信心下降，中断六个月的涨势，因意大利大选导致政局不确定的担忧重燃。 (完)

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