国际油市：油价由两个月低点反弹，但需求前景仍令投资者谨慎

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
中国周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不过从数字看政府态度变得更加“务实”，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调。
汇丰/Markit周二联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.1,较上月滑落1.9个百分点，但仍处在荣枯分水岭上方；六个分项指数中除未完成业务依处在50下方外，其它五个指数如就业和经营预期指数等都维持在50上方。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦周一表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。
研究机构Sentix周一表示，欧元区3月投资者信心下降，中断六个月的涨势，因意大利大选导致政局不确定的担忧重燃。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 张涛)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)