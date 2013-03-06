《香港重要政经日程》─3月6日-3月12日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
==================今日重要政经消息=================
3月6日(周三)
-- 百勤油服 首日挂牌。
-- 希慎兴业 公布全年业绩。
-- 东方海外 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- SOHO中国 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
--10:00 潍柴动力 在中国举行特别股东大会。
==================近期重要政经消息==================
3月7日(周四)
-- 公布2月份外汇储备。
-- 长江基建 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
-- 廖创兴企业 公布全年业绩。
-- 成都普天 公布全年业绩。
-- 中外运航运 公布全年业绩。
-- 永亨银行 公布全年业绩。
--09:00 中兴通讯 在深圳举行特别股东大会。
3月8日(周五)
-- 中国宏桥 年度业绩公布。
-- 中裕燃气 年度业绩公布。
--09:00 新华文轩 于四川举行临时股东大会。
--10:00 太平洋恩利 股东特别大会。
--11:45 中外运航运 业绩记者会。
3月9日(周六)
-- 舜宇光学科技 公布全年业绩。
3月11日(周一)
-- 百宏实业 公布全年业绩。
-- 中国诚通发展集团 公布全年业绩。
-- 中国白银集团 公布全年业绩。
-- MMC 公布全年业绩。 -- 港铁公司 公布全年业绩。 -- 匹克体育 公布全年业绩。 --09:30 东北电气 临时股东大会于渖阳举行。 --10:00 铁货 股东特别大会。
*3月12日(周二)
-- 霭华押业信贷 首日挂牌。
-- 味千中国 公布全年业绩。
-- 中油燃气 公布全年业绩。
-- 龙翔集团 公布全年业绩。
-- 香港飞机工程 公布全年业绩。
-- 远洋地产 公布全年业绩。
--09:00 华能国际电力 于北京举行临时股东大会。
--10:00 积华生物医药 股东特别大会。
--11:30 Global Tech 股东周年大会。
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。