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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:52 BJT

《香港重要政经日程》─3月6日-3月12日

==================今日重要政经消息=================

3月6日(周三)

-- 百勤油服 首日挂牌。

-- 希慎兴业 公布全年业绩。

-- 东方海外 公布全年业绩。

-- 电能实业 公布全年业绩。

-- SOHO中国 公布全年业绩。

-- 长江生命科技 公布全年业绩。

--10:00 潍柴动力 在中国举行特别股东大会。

==================近期重要政经消息==================

3月7日(周四)

-- 公布2月份外汇储备。

-- 长江基建 公布全年业绩。

-- 创兴银行 公布全年业绩。

-- 廖创兴企业 公布全年业绩。

-- 成都普天 公布全年业绩。

-- 中外运航运 公布全年业绩。

-- 永亨银行 公布全年业绩。

--09:00 中兴通讯 在深圳举行特别股东大会。

3月8日(周五)

-- 中国宏桥 年度业绩公布。

-- 中裕燃气 年度业绩公布。

--09:00 新华文轩 于四川举行临时股东大会。

--10:00 太平洋恩利 股东特别大会。

--11:45 中外运航运 业绩记者会。

3月9日(周六)

-- 舜宇光学科技 公布全年业绩。

3月11日(周一)

-- 百宏实业 公布全年业绩。

-- 中国诚通发展集团 公布全年业绩。

-- 中国白银集团 公布全年业绩。

-- MMC 公布全年业绩。 　　-- 港铁公司 公布全年业绩。 　　--　　　匹克体育 公布全年业绩。 　　--09:30 东北电气 临时股东大会于渖阳举行。 　　--10:00 铁货 股东特别大会。

*3月12日(周二)

-- 霭华押业信贷 首日挂牌。

-- 味千中国 公布全年业绩。

-- 中油燃气 公布全年业绩。

-- 龙翔集团 公布全年业绩。

-- 香港飞机工程 公布全年业绩。

-- 远洋地产 公布全年业绩。

--09:00 华能国际电力 于北京举行临时股东大会。

--10:00 积华生物医药 股东特别大会。

--11:30 Global Tech 股东周年大会。

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)

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