中国债市：2月债券托管量增加1,053亿元,基金增持继续领先--中债登

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
* 2月中债登债券托管量新增1,053亿元
* 基金公司当月增加347.58亿元，较上月减少但依旧领先
* 商业银行2月增持规模反弹至317亿元
路透上海3月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2月债券托管量增加1,053亿元人民币，余额至23.99万亿元。其中基金公司当月增持力度虽较上月减弱，但仍以347.58亿元托管增量继续领先。
2月债券投资主力--商业银行债券托管增量较上月有所起色，当月增加317.41亿元，紧随基金之后；信用社、保险机构和非银行金融机构则均有不足百亿元的小幅减少。
具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融,2月企业债和中期票据增势略放缓，二者合计净增逾600亿元，与当月政策性金融债变动相近。
以下为2月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2013年2月末 当月增减 当年累计
====================================================
商业银行 158,026.90 317.41 385.12
----------------------------------------------------
基金公司 24,630.89 347.58 987.07
----------------------------------------------------
保险机构 22,319.77 -5.34 222.53
----------------------------------------------------
证券公司 1,579.68 18.52 -10.12
====================================================
以下为2月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2013年2月末 当月增减 当年累计
====================================================
政府债券 80,466.31 -227.17 -269.62
----------------------------------------------------
央行票据 13,439.72 0.00 0.00
----------------------------------------------------
政策性金融债 79,495.73 654.20 913.40
----------------------------------------------------
政府支持机构债 1,090.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------
政府支持债券 2,500.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------
商业银行债 12,694.60 0.00 42.00
----------------------------------------------------
非银行金融机构债 388.00 15.00 15.00
----------------------------------------------------
企业债券 24,012.42 344.20 1,000.18
----------------------------------------------------
短期融资券 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------
中期票据 25,565.70 304.70 643.70
----------------------------------------------------
集合票据 131.99 -11.23 -13.03
----------------------------------------------------
资产支持证券 49.59 -26.70 -26.70
----------------------------------------------------
外国债券 40.00 0.00 0.00
====================================================
合计 239,874.05 1,053.00 2,304.94
以下为2月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2013年2月 2013年累计 2012年全年
======================================================
债券发行量
其中:本币债 3,553.47 7,466.67 58,640.44
美元债 -- -- --
------------------------------------------------------
现券交割量
(银行间) 46,659.88 116,350.80 708,413.22
------------------------------------------------------
回购交割量 104,394.49 249,553.78 1,475,955.50
------------------------------------------------------
债券兑付量 1,713.35 3,479.45 32,770.55
======================================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完) (整理 李宏薇/边竞; 审校 杨淑祯)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。