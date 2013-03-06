中国债市：2月债券托管量增加1,053亿元,基金增持继续领先--中债登

* 2月中债登债券托管量新增1,053亿元

* 基金公司当月增加347.58亿元，较上月减少但依旧领先

* 商业银行2月增持规模反弹至317亿元

路透上海3月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2月债券托管量增加1,053亿元人民币，余额至23.99万亿元。其中基金公司当月增持力度虽较上月减弱，但仍以347.58亿元托管增量继续领先。

2月债券投资主力--商业银行债券托管增量较上月有所起色，当月增加317.41亿元，紧随基金之后；信用社、保险机构和非银行金融机构则均有不足百亿元的小幅减少。

具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融,2月企业债和中期票据增势略放缓，二者合计净增逾600亿元，与当月政策性金融债变动相近。

以下为2月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2013年2月末 当月增减 当年累计

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商业银行 158,026.90 317.41 385.12

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基金公司 24,630.89 347.58 987.07

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保险机构 22,319.77 -5.34 222.53

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证券公司 1,579.68 18.52 -10.12

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以下为2月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2013年2月末 当月增减 当年累计

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政府债券 80,466.31 -227.17 -269.62

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央行票据 13,439.72 0.00 0.00

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政策性金融债 79,495.73 654.20 913.40

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政府支持机构债 1,090.00 0.00 0.00

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政府支持债券 2,500.00 0.00 0.00

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商业银行债 12,694.60 0.00 42.00

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非银行金融机构债 388.00 15.00 15.00

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企业债券 24,012.42 344.20 1,000.18

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短期融资券 0.00 0.00 0.00

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中期票据 25,565.70 304.70 643.70

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集合票据 131.99 -11.23 -13.03

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资产支持证券 49.59 -26.70 -26.70

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外国债券 40.00 0.00 0.00

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合计 239,874.05 1,053.00 2,304.94

以下为2月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2013年2月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 3,553.47 7,466.67 58,640.44

美元债 -- -- --

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现券交割量

(银行间) 46,659.88 116,350.80 708,413.22

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回购交割量 104,394.49 249,553.78 1,475,955.50

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债券兑付量 1,713.35 3,479.45 32,770.55

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.