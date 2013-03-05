中国货币市场：七天和14天回购利率骤降约百点，准备金补缴影响有限

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透北京3月5日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率 走低，其中七天和14天品种骤降100个基点（bp）上下。市场人士表示，虽然适逢存款准备金补缴但对流动性影响不大，资金面延续昨日市况，上周的紧张态势已有明显改善.
今日央行公开市场延续了上周四的情况，未进行任何正/逆回购操作，交易员认为，当前资金面应属央行合意范围之内，加之昨天还盯在高位的七天期回购利率今日已有明显回落，所以公开市场“静悄悄”也是可以理解的。
“今天资金面情况基本上和昨天差不多，”上海一银行交易员称，虽然今日例行准备金调整总体看应该是上缴的，但鉴于部分春节后资金回流或已经于上次准备金调整时补缴，所以这次缴的量就不会出现太大激增，对今日资金面影响有限。
每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.
伴随着银行间市场资金紧张格局的缓和，资金成本已回落至相对正常水平，中国央行周二在公开市场继续暂停正/逆回购操作，显示其对目前的流动性局面应算满意，机构亦从上周的恐慌性情绪中渐渐恢复过来。
近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11：35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 3.0180 3.2865 -26.85
七天 3.1838 4.2868 -110.30
14天 3.3791 4.3052 -92.61
上交所债券回购
其中：一天 3.7100 2.3650 134.50
七天 3.4000 3.6450 -24.50
14天 3.5400 3.9200 -38.00
回购定盘利率
其中：隔夜 3.0500 3.3200 -27.00
七天 3.2200 4.3300 -111.00
14天 3.3600 4.3300 -97.00
shibor
其中：隔夜 3.0180 3.2935 -27.55
七天 3.1890 4.3130 -112.40
三个月 3.8918 3.892 -0.02
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)