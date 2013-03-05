两会报告：2013年中央和地方预算草案报告主要内容摘录

路透北京3月5日 - 中国财政部周二向“两会”提交了2013年中央和地方预算草案报告，为推进经济工作的发展，今年将继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，推动国民收入分配格局调整。

以下为路透整理的报告内容摘录。

**积极财政政策的要点**

--适当增加财政赤字和国债规模，保持必要的支出力度。考虑到结构性减税的滞后效应，今年财政收入增长不会太快，可调用的中央预算稳定调节基金数额也较少，但财政刚性支出增加，都需要适当增加财政赤字，中央和地方财政相应增加发债数量。

--结合税制改革完善结构性减税政策，促进经济结构调整。继续扩大营改增试点范围。进一步减轻企业负担。适当降低部分能源资源和关键零部件、原材料产品的进口关税。

**深化财税体制改革**

--扩大营改增试点范围，抓紧研究在交通运输业和部分现代服务业开展全国试点的方案，进一步优化增值税制度。

--推进资源税改革，扩大资源税从价计征范围。完善消费税制度，研究将部分过度消耗资源、污染环境的产品纳入征税范围。积极构建地方税体系

--进一步进加强地方性政府债务管理，坚决制止一些地方违法违规融资和担保承诺行为，逐步将地方政府债务收支分类纳入预算管理,建立地方政府性债务风险预警机制。

**2013年公共财政预算安排情况**

--全国财政收入：126,630亿元，增长8％，加上稳定调节基金调入1，000亿元，可安排收入总量为127,630亿元。

--全国财政支出：138,246亿元，增长10％，加上地方政府债券还本支出1,384亿元，支出总量为139,630亿元。

--全国财政赤字：12,000亿元，增长4,000亿，赤字率为2%左右。

--中央财政收入：60,060亿元，比去年的执行数增长7%；从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，合计收入总量为61,060亿元。

--中央财政支出：69，560亿元，增长8.4%。

--中央财政赤字8,500亿元，国债余额限额为91,208.35亿元。

--地方本级收入：66,570亿元，同比增长9%，中央对地方税收的返还和转移支付收入48,857亿元，合计115,427亿元。

--地方本级支出：117,543亿元，同比增长9.9%，加上地方债券还本支出1,384亿元，支出总量为118,927亿元。

--2013年预算住房保障支出为2,229.91亿元，比上年预算数增长5.3%，比上年执行数下降14.3%。

--预算国防支出7,201.68亿元，增长10.7%。支持改善部队官兵工作生活条件，加强军队机械化和信息化建设，维护国防安全。公共安全支出2,029.37亿元，增长7.9%。（完）