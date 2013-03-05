两会报告：中国2013年政府工作报告主要内容摘录

路透北京3月5日 - 中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；今年经济增长预期目标维持7.5%不变，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右。

以下为中国2013年政府工作报告主要内容摘录：

**经济增长目标**

预期目标定为7.5%左右，主要基于两方面考虑：一是要继续抓住机遇、促进发展。必须优化配置和利用生产要素，保持合理的增长速度，为增加就业改善民生提供必要条件，必须使经济增长与潜在增长率相协调，与生产要素的供给能力和资源环境的承受能力相适应；二是要把工作重心放到加快转变经济发展方式和调整经济结构上，放到提高增长的质量和效益上。综合权衡，该目标是必要的、适宜的，实现这个目标需要付出艰苦努力。

**物价总水平目标**

今年通胀压力仍然较大，主因土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，且输入性通胀压力不容忽视；理顺能源资源价格需要留出一定空间；去年价格上涨的翘尾因素约有1个百分点，把居民消费价格涨幅控制在3.5左右，是充分考虑各方面因素后作出的选择，要切实保障主要商品供给，保持物价总水平基本稳定。

**深化重要领域改革**

改革已进入攻坚阶段，必须进一步解放思想，不断把改革引向深入。要深化国企改革以及重点行业改革；加快财税体制改革，理顺中央和地方财力与事权的关系，完善公共财政体系；深化金融体制改革，加快发展多层次资本市场，稳步推进利率、汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用，逐步实现人民币资本项目可兑换。

推进价格改革，健全资源性产品价格形成机制；继续积极稳妥推进事业单位分类改革；抓紧研究制定收入分配制度改革的具体政策。

**继续实施积极财政政策**

实现上述目标必须继续实施积极财政和稳健货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性。

具体到积极财政政策，表现在适当增加财政赤字和国债规模，今年拟安排财政赤字1.2万亿元人民币，这主要是考虑到结构性减税的滞后效应，今年财政收入增长不会太快，但财政支出刚性增加，预计今年赤字率在2%左右，总体上处于安全水平；二要完善结构性减税政策，重点加快推进营改增试点，适时扩大试点地区和范围；还要加强地方债务管理，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题，积极推进地方政府性债务管理制度建设，合理控制地方政府性债务水平。

**继续实施稳健货币政策**

今年广义M2增长目标定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模；加大对经济结构调整特别是“三农”、小微企业和战略新兴产业的金融支持；守住不发生系统性和区域性金融风险底线。

**投资**

现阶段投资在促进经济增长中的作用不可低估，中国既有投资能力又有投资需求，关键在于选准方向、优化结构、提高投资的质量和效益。必须进一步放宽民间投资市场准入，激发民间投资活力。

**房地产**

加强房地产市场调控和保障性安居工程建设。坚决抑制投机、投资性需求，抓紧完善稳定房价工作责任制和房地产市场调控政策体系；继续抓好保障性安居工程建设和管理，今年城镇保障性住房基本建成470万套、新开工630万套。

**推动城乡发展一体化**

必须坚持把解决好“三农”问题做为全部工作的重中之重，继续加大“三农”投入，农村土地制度核心是要保障农民的财产权益，底线是严守18亿亩耕地红线；城镇化与农业现代化相辅相成，要积极稳妥推动城镇化健康发展，特大城市和大城市要合理控制规模；要加快推进户籍制度改革，有序推进农业转移人口市民化。

**节约资源和保护环境**

要坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推动绿色发展、循环发展、低碳发展。控制能源消费总量，降低能耗、物耗和二氧化碳排放强度。要采取切实的防治污染措施，下决心解决好关系群众切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题，改善环境质量，维护人民健康。

**促进区域发展**

继续深入实施区域发展总体战略，优先推进西部大开发，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展。

**人口政策**

坚持计划生育基本国策，适应人口总量和结构变动趋势，统筹解决好人口数量、素质、结构和分布问题，促进人口长期均衡发展。

**食品药品安全**