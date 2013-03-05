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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 17:01 BJT

法国数据：法国2月综合PMI为43.1，为近四年来第二低

这好于初值的42.3，但仍是连续第12个月萎缩，并且为2009年3月以来第二低。

服务业PMI终值从1月的43.6小幅升至43.7。这高于初值42.7，但为服务业活动连续第七个月下滑。

“服务业和制造业综合PMI预示第一季GDP进一步萎缩，使法国正式进入经济衰退，”Markit经济分析师Jack Kennedy称。

2月服务业PMI终值亦为2009年3月以来第二低。(完) (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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