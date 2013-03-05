台湾债市：公债RP利率持稳，资金分配略有不均

路透台北3月5日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二大致持稳。资金调度人士表示，今日资金分布感觉多缺不一，部分投信与寿险略有走钱，但无碍调度，RP利率持平在既有水位。

一票券商交易员指出，投信与寿险客户的资金有变少，其中寿险可能是因为有汇往海外投资的需求所致。

另一银行交易员则指出，今日有进有出，是有两家寿险将资金抽离，但对整体的调度没有影响，以续做为主。

证券商方面，一交易员称，投信对新券仍有需求，但近期没有标的可交易。以客户的资金状况来看，近期公司债RP利率或许有向下承做的机会。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。

票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。