台湾债市：公债RP利率持稳，资金分配略有不均

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透台北3月5日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二大致持稳。资金调度人士表示，今日资金分布感觉多缺不一，部分投信与寿险略有走钱，但无碍调度，RP利率持平在既有水位。
一票券商交易员指出，投信与寿险客户的资金有变少，其中寿险可能是因为有汇往海外投资的需求所致。
另一银行交易员则指出，今日有进有出，是有两家寿险将资金抽离，但对整体的调度没有影响，以续做为主。
证券商方面，一交易员称，投信对新券仍有需求，但近期没有标的可交易。以客户的资金状况来看，近期公司债RP利率或许有向下承做的机会。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。
票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。
交易商表示，本周除明日有400亿台币的10年期公债交割外，并无特别的紧缩因素。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)