英国个股：渣打去年获利料达70亿美元记录高位，尽管曾被处以巨额罚款

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透伦敦3月5日 - 英商渣打银行 周二料将公布连续第10年实现创记录的年度获利，因其核心亚洲市场强劲成长可望抵销因违反美国制裁伊朗的规定而招致的高额罚款。
美国当局对渣打处以6.67亿美元的罚金，可能会吞掉渣打去年的多数成长。不过根据路透分析师平均预估，渣打获利仍可望增长4%至70亿美元。
此外，英国将实施更严格的资本及流动性规定，以及一项银行资产税今年可能给渣打带来超过3.20亿美元的支出，这使得外界再次臆测渣打是否会考虑将总部从伦敦移往亚洲。
渣打年报料将显示其在马来西亚、中国及印尼等地强劲成长，而且和其对手汇控 一样，在香港市场获利丰厚。
分析师预估，渣打在印度的获利估计下滑，而且今年在当地的营收仍可能保持疲弱。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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