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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 11:37 BJT

中港个股：中石油称愿意与艾克森美孚合作开发伊拉克West Qurna油田

路透北京3月5日 - 中国最大油气生产商--中国石油 董事长蒋洁敏周二表示，愿意与美国艾克森美孚(Exxon Mobil) 合作开发伊拉克West Qurna油田。

“我们愿意和艾克森美孚合作开发该项目。艾克森美孚欢迎我们参与进来，伊拉克政府也支持我们参与开发，”蒋洁敏在全国人大会议间隙对路透表示。(完) (编译 王兴亚; 审校 徐文焰)

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