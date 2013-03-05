中美就安理会涉朝决议草案达成初步协议--外交人士

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月4日 - 联合国外交人士周一称，美国和中国已就联合国安理会将用来惩罚朝鲜上月第三次核试验的决议草案达成初步协议。
联合国新闻办公室还宣布，安理会本月轮值主席国俄罗斯将于周二美东时间上午11点（1600 GMT）在纽约召开安理会闭门会议，商讨朝鲜问题。
上述要求匿名的联合国外交人士称，他们希望周二的安理会会议上会收到决议草案，并补充说希望安理会在本周末前对决议草案进行投票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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