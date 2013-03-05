德国数据：2月民间部门增长暗示第一季经济小幅扩张

该数字低于1月所创19个月高位的54.4，但远高于荣枯分水岭50，亦高于初值52.7.此数据亦标志着民间领域活动连续第三个月扩张。

“德国经济今年第一季度非常有望录得扩张，而2012年底该国GDP为下滑0.6%，”Markit的分析师Tim Moore说。

“最新的PMI数据凸显了产出水准的稳固反弹，同时本季度迄今的相关调查数据表明，GDP甚至有可能创下2011年上半年以来的最快增速。”

据Markit服务业PMI数据显示，服务业领域的企业活动为连续第三个月扩张。2月服务业PMI自1月的55.7下滑至54.7，但高于初值的54.1和长期平均值53.0。(完) (编译 王丽鑫/侯向明; 审校 孙茉莉)