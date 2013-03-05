德国数据：2月民间部门增长暗示第一季经济小幅扩张

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
该数字低于1月所创19个月高位的54.4，但远高于荣枯分水岭50，亦高于初值52.7.此数据亦标志着民间领域活动连续第三个月扩张。
“德国经济今年第一季度非常有望录得扩张，而2012年底该国GDP为下滑0.6%，”Markit的分析师Tim Moore说。
“最新的PMI数据凸显了产出水准的稳固反弹，同时本季度迄今的相关调查数据表明，GDP甚至有可能创下2011年上半年以来的最快增速。”
据Markit服务业PMI数据显示，服务业领域的企业活动为连续第三个月扩张。2月服务业PMI自1月的55.7下滑至54.7，但高于初值的54.1和长期平均值53.0。(完) (编译 王丽鑫/侯向明; 审校 孙茉莉)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
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