欧元区数据：2月MARKIT综合PMI终值降至47.9，成员国间的差距拉大

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
尽管该读值比初值47.3略好，但仍远低于50的枯荣分水岭。
德国和法国表现好转推动PMI终值上升，但Markit指出欧元区两大经济体德法之间的差距加大，扩增至该调查1998年开始进行以来的最阔水准。
西班牙和意大利企业本月表现暗淡。
“前景...似乎主要取决于德国活动是否继续扩张，并抵消法国、意大利和西班牙的疲弱态势，”Markit的首席分析师Chris Williamson说。
欧元区2月服务业PMI终值从1月的48.6降至47.9，但高于初值47.3。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
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