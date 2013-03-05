欧元区数据：2月MARKIT综合PMI终值降至47.9，成员国间的差距拉大

尽管该读值比初值47.3略好，但仍远低于50的枯荣分水岭。

德国和法国表现好转推动PMI终值上升，但Markit指出欧元区两大经济体德法之间的差距加大，扩增至该调查1998年开始进行以来的最阔水准。

西班牙和意大利企业本月表现暗淡。

“前景...似乎主要取决于德国活动是否继续扩张，并抵消法国、意大利和西班牙的疲弱态势，”Markit的首席分析师Chris Williamson说。

欧元区2月服务业PMI终值从1月的48.6降至47.9，但高于初值47.3。(完)