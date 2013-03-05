英国数据：2月服务业PMI升至51.8，成长力道高于市场预估

这是服务业PMI连续第二个月站上50。形成对比的是，上个月英国制造业萎缩，而建筑业在2月也出现萎缩。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“目前为止，PMI数据显示经济将在第一季成长0.1%。”

其还称，“不过经济成长可能好过于此，因有很好的理由相信至少制造业和建筑的部分疲软是因为恶劣天气扰乱企业，意味着3月或有更好的表现。”(完)