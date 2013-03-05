英国数据：2月服务业PMI升至51.8，成长力道高于市场预估

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
这是服务业PMI连续第二个月站上50。形成对比的是，上个月英国制造业萎缩，而建筑业在2月也出现萎缩。
Markit首席分析师Chris Williamson称，“目前为止，PMI数据显示经济将在第一季成长0.1%。”
其还称，“不过经济成长可能好过于此，因有很好的理由相信至少制造业和建筑的部分疲软是因为恶劣天气扰乱企业，意味着3月或有更好的表现。”(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
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