重发-表格：欧元区1月零售销售较前月成长1.2%，增幅高于市场预期

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
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路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区1月零售销售较前月成长1.2%，较上年同期下滑1.3%。路透预估分别为成长0.2%和下滑2.9%。
欧元区12月零售销售确认为较上月下滑0.8%，较上年同期下降3.0%，前值为下降3.4%。
以下为详细数据:
较上月(%)
零售销售 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月
欧元区 0.6 -1.6 -0.6 0.2 -0.8 1.2
欧盟 0.3 -1.1 -0.7 0.3 -0.7 0.9
较上年同期(%)
零售销售 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月
欧元区 -0.7 -2.0 -3.2 -2.0 -3.0 -1.3
欧盟 0.1 -0.9 -2.3 -1.1 -2.0 -0.9 (完)
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