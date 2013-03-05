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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 18:18 BJT

重发-表格：欧元区1月零售销售较前月成长1.2%，增幅高于市场预期

(重发以小幅修正内文格式)

路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区1月零售销售较前月成长1.2%，较上年同期下滑1.3%。路透预估分别为成长0.2%和下滑2.9%。

欧元区12月零售销售确认为较上月下滑0.8%，较上年同期下降3.0%，前值为下降3.4%。

以下为详细数据:

较上月(%)

零售销售 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月

欧元区 0.6 -1.6 -0.6 0.2 -0.8 1.2

欧盟 0.3 -1.1 -0.7 0.3 -0.7 0.9

较上年同期(%)

零售销售 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月

欧元区 -0.7 -2.0 -3.2 -2.0 -3.0 -1.3

欧盟 0.1 -0.9 -2.3 -1.1 -2.0 -0.9 (完)

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