《中国公开市场回购未到期一览表》--3月5日

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/3/19 28 2.75 300 2013/3/21 28 2.75 100 2013/3/26 28 2.75 50 当月累计: 450 --------------------------------------------------- 2013/5/23 91 3.05 100 当月累计: 100 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标,为公开市场 提供了新的操作工具,自去年二季度末以来,逆回购操作频率更趋稳 定,渐渐成为公开市场常规操作工具之一. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼. 3.受元旦假期影响,央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作,期限则改为五天期,到期日为1月10日.(完) (整理 丁淑琴；审校 康熙泽)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)