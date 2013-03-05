更新版 1-新债招标：中国国开行SHIBOR增发浮息债利差低于预期，三年以上需求更旺

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
* 国开行四期Shibor增发浮息债利差均低于预期
* 三年至七年需求更旺
* 未来Shibor走势持坚预期吸引需求 (新增交易员评论及更多细节)
路透上海3月5日 - 中国国家开发银行 周二首次增发Shibor基准的四期浮息债，利差均低于此前预测均值，亦明显低于二级市场估值。因对未来Shibor价格持坚预期吸引需求，其中三至七年期品种投标倍数逐次提高，显示需求更旺。
业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的一年、三年、五年和七年期Shibor基准浮息债，中标利差分别是-59.93个基点(bp)、-18.19bp、3.37bp和23.95bp。相应投标倍数2.07倍、2.78倍、3.14倍和3.39倍。
华南一银行交易员称，与定存基准浮息债相比，Shibor基准调整频率快，更加市场化。另外，即使本周资金面回暖，对未来Shibor持坚预期仍较多，可能因此吸引更多需求。
此前市场对上述各期债利差预测均值各为-57bp、-12bp、13bp和35bp。
上述增发债标的券的最新估值 、 、130211 收益率分别为3.3485%、3.7658%、4.0067%和4.2631%，按目前3.88%的利率基准，对应利差为-53.15bp、-11.42bp、12.67bp和38.31bp。
本次增发具体条款如下:
第10期第一次增发 第11期第一次增发
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发行量 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
起息日 2月1日 2月1日
缴款日 3月7日 3月7日
分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日
上市日 3月11日 3月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 无 债券面值的0.05%
发行人增发权利 保留 保留
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第12期第一次增发 第13期第一次增发
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招标量 60亿元 50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
起息日 2月1日 2月1日
缴款日 3月7日 3月7日
分销期 3月6日-3月7日 3月6日-3月7日
上市日 3月13日 3月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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