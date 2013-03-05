新闻稿: 澳洲央行维持指标利率在3.0%不变

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
通胀符合中期目标，最新数据显示整体CPI和基础CPI在2.25%左右。展望未来，由于劳动市场略显疲软、失业率小幅攀高，形势发展正朝着控制劳动成本压力的方向迈进，这在近期数据可获得印证。此外，企业专注于在需求温和增长的情况下提高效率。尽管之前汇率升值对物价产生的影响渐退，这股趋势应有助于保持低通胀。央行评估仍认为，未来一至两年通胀仍可符合目标。
央行认为，有监于通胀可望与目标相符，以及未来的一年成长可能略低于趋势，因此宽松货币政策的立场是合宜的。当前评估的是，如果有必要以宽松政策来支撑需求的话，通胀前景仍可承受进一步放宽政策。今天的会议中将近期讯息纳入考量，并指出前几次的决议已让政策大幅宽松，理事会认为维持指标利率不变的决定是审慎的。理事会将持续评估前景并依据需要调整政策，以维系需求成长，并让通胀结果与目标相符。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)