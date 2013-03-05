澳洲经济：1月零售销售跳涨，第四季政府支出超预期

路透悉尼3月5日 - 澳洲1月零售销售录得七个月来最大增幅，而第四季政府支出增幅远高于预估，这应会强劲提振经济成长并降低近期降息的需要。

澳洲统计局公布，2012年第四季政府支出大增4.9%。

从表面上看，仅此项数据就可以为当季经济增长率增加约1个百分点，预示定于周三公布的国内生产总值(GDP)可能大幅优于最初预估。

RBC Capital Markets的分析师Michael Turner称，“看起来当季经济增长率可以提高一个百分点或更多。”

Turner还说道，“零售销售亦出现改善，早就应该改善了。看起来经济活动已经转好。这显示至少在未来几个月澳洲央行应会乐于按兵不动。”

1月零售销售较前月增长0.9%，是预期增幅的两倍多。(完)