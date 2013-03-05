澳洲经济：1月零售销售跳涨，第四季政府支出超预期

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透悉尼3月5日 - 澳洲1月零售销售录得七个月来最大增幅，而第四季政府支出增幅远高于预估，这应会强劲提振经济成长并降低近期降息的需要。
澳洲统计局公布，2012年第四季政府支出大增4.9%。
从表面上看，仅此项数据就可以为当季经济增长率增加约1个百分点，预示定于周三公布的国内生产总值(GDP)可能大幅优于最初预估。
RBC Capital Markets的分析师Michael Turner称，“看起来当季经济增长率可以提高一个百分点或更多。”
Turner还说道，“零售销售亦出现改善，早就应该改善了。看起来经济活动已经转好。这显示至少在未来几个月澳洲央行应会乐于按兵不动。”
1月零售销售较前月增长0.9%，是预期增幅的两倍多。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)