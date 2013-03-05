《综述》美国预算危机有所缓解，共和党提出避免政府停摆计划

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
但自动减支措施仍将保留，民主党人士批评这个议案对于解决预算困境而言只是杯水车薪。
当上周五晚间自动减支因两党无法就替代方案达成协议而启动时，持续了数月之久的财政危机到了最严峻关口。
数以十万计的联邦政府雇员面临临时解雇，尽管多数要到下个月初才会开始。
国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周一劝告搭乘飞机的乘客必须提早到达机场，因为减支已经导致一些安检站大排长龙。
自动减支对国防部的冲击最大。众议院共和党法案允许其将资金从过时无用的项目转至重要事务上，使其得以有喘息空间。(完)
(编译 兰秀娟/丁琦/戴素萍; 审校 许娜/王兴亚)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)