《综述》美国预算危机有所缓解，共和党提出避免政府停摆计划

当上周五晚间自动减支因两党无法就替代方案达成协议而启动时，持续了数月之久的财政危机到了最严峻关口。

国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周一劝告搭乘飞机的乘客必须提早到达机场，因为减支已经导致一些安检站大排长龙。

自动减支对国防部的冲击最大。众议院共和党法案允许其将资金从过时无用的项目转至重要事务上，使其得以有喘息空间。(完)