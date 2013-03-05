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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 13:05 BJT

《综述》美国预算危机有所缓解，共和党提出避免政府停摆计划

但自动减支措施仍将保留，民主党人士批评这个议案对于解决预算困境而言只是杯水车薪。

当上周五晚间自动减支因两党无法就替代方案达成协议而启动时，持续了数月之久的财政危机到了最严峻关口。

数以十万计的联邦政府雇员面临临时解雇，尽管多数要到下个月初才会开始。

国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周一劝告搭乘飞机的乘客必须提早到达机场，因为减支已经导致一些安检站大排长龙。

自动减支对国防部的冲击最大。众议院共和党法案允许其将资金从过时无用的项目转至重要事务上，使其得以有喘息空间。(完)

(编译 兰秀娟/丁琦/戴素萍; 审校 许娜/王兴亚)

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