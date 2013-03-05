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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 11:53 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议声明未提及澳元高汇率，激励澳元/美元走升

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* 澳洲央行维持利率不变决议出炉后，澳元/美元小升

* 央行新闻稿有关经济前景的内容并无任何意外

* 央行新闻稿显示，若需求放缓，不排除可能进一步放宽政策

* 央行新闻稿并未评论澳元的高汇率

* 这推升澳元/美元，在1.0240美元遭遇阻力。(完)

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