中国资管：国泰君安国际冀下半年在香港开展QFII业务，正申请相关额度

路透香港3月5日 - 随着中国合格境外机构投资者（QFII）扩容，香港主要券商亦能获得相关资格，其中国泰君安国际 正在着手申请投资额度，冀于今年下半年可以开展QFII业务。

国泰君安资产管理（亚洲）董事总经理袁军平周一接受路透访问时称，上月刚获得QFII资格，现正进行一些市场调研和统计工作，预料需要QFII额度大约1-5亿美元，规模大于该行现有的人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

“QFII比起RQFII更为灵活，募资对象可以是公募、私募和帐户，而且可以投资股票的比例较高。”他说，目前投资者对于投资A股的兴趣更大一些。

袁军平并指出，国泰君安国际在RQFII的业务经验有助其开展QFII业务，因公司的团队、管理系统、风险投资管理等相关系统和配套经已完善。

国泰君安国际是香港最早一批获得RQFII资格的券商，去年初推出额度为9亿元的RQFII零售基金，截至去年底止年度化回报率约4%，当中直接及间接投资于A股的比例不超过20%，其余为固定收益产品；随着A股今年初回暖，目前该基金的投资回报率已升至5%。

袁军平称，该公司会先做好QFII推出的工作，然后争取扩大RQFII基金规模。他指出，投资者除了看好中国经济改善对股市带来推动作用之外，还有货币对冲的需要，因此该公司有意加大RQFII业务规模。

中国A股向来是“政策市”，不能反映出投资者的理性行为。为了改善投资环境和提高股市流通性，中国证监会主席郭树清此前称，可以大幅提高RQFII和QFII在A股的投资规模。

随着中国的QFII扩容，向来是外资大行主战场的QFII进一步伸延至香港本地券商。继海通国际 于去年9月率先获得QFII资格后，中信证券（香港）、易方达（香港）以及华夏基金（香港）亦于去年底获得QFII资格。

中国外汇管理局此前公布，截至今年1月31日，已有177家QFII合计获批了399.85亿美元的投资额度。同期，累计获批的RQFII和QDII（合格境内机构投资者）额度分别为700亿元人民币和855.27亿美元。