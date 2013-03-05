《中国2013年经济指标各方预测值一览》--3月5日

路透北京3月5日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年1月/2012年全年 国内生产 *7.5%左右 8.2%/申银万国证券研究所/13年1月 7.9%/7.8% 总值(GDP) 8.3%/渣打银行/1月 (7.9%为2012年四季度数据 ) 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.2%/IMF/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 8-8.5%/交行金融研究中心/12月 8.4%/世界银行/12月 8%左右/国家信息中心/12月 7.5%/美银美林/12月 7.5%/巴克莱资本/12月 8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 8.2%/中国社科院/12月 7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月 8%/苏格兰皇家银行/11月 8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 9.3%/人民大学/11月 8.5%/经合组织(OECD)/11月 8%/摩根大通/11月 居民消费 *3.5%左右 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/13年1月 2.0%/2.6% 价格指数(CPI) 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 3.5%左右/交行金融研究中心/12月 3%左右/国家信息中心/12月 4%/巴克莱资本/12月 3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 3%/中国社科院/12月 4.1%/人民大学/11月 2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- -- -1.6%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 *13% 16.5%/人民大学/11月 15.9%/13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 10,700亿元/8.2万 亿元 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 291.5亿美元/2,311 亿美元 社会消费品 *14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 15.2%/14.3% 零售总额 (15.2%为2012年12月数据) 固定资产投资 *18% 22%/国家信息中心/12年12月 20.6%/20.6% (不含农户) 21.5%/摩根大通/11月 (20.6%为2012年1-12月数 据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)