中国债市动态：现券变动有限，股市反弹令避险买盘有所消退

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透上海3月5日 - 中国银行间市场周二早盘现券变动有限，沪深股市在昨日大跌后，上午出现反弹，昨日一度涌入债市的避险买盘有所消退。
交易员指出，公开市场今日再次暂停操作，不过资金面相对平稳，对债市影响亦不大。
“没啥变化，感觉三、五年的(利率债收益率)稍微起来一点，不过也不太明显，因为股市反弹了，”上海一银行交易员称。
他指出，尽管二级市场不温不火，但稍早的国开行浮息债招标仍受追捧，显示当前机构配置需求依旧较为旺盛。
业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一、三、五、七年期shibor基准浮息债，中标利差均低于此前市场预期。
继周一中国股市沪综指 放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅后，周二中午收涨１.10%.
中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率 走低，其中七天和14天品种骤降100个基点(bp)上下。市场人士表示，虽然适逢存款准备金补缴但对流动性影响不大，资金面延续昨日市况，上周的紧张态势已有明显改善.
伴随着银行间市场资金紧张格局的缓和，资金成本已回落至相对正常水平，中国央行周二在公开市场继续暂停正/逆回购操作，显示其对目前的流动性局面应算满意，机构亦从上周的恐慌性情绪中渐渐恢复过来。
剩余期限约为4.99年的进出口行固息债130301券最新成交收益率 报3.8774%,而上日尾盘为3.85%.(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)