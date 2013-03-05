中国债市动态：现券变动有限，股市反弹令避险买盘有所消退

路透上海3月5日 - 中国银行间市场周二早盘现券变动有限，沪深股市在昨日大跌后，上午出现反弹，昨日一度涌入债市的避险买盘有所消退。

交易员指出，公开市场今日再次暂停操作，不过资金面相对平稳，对债市影响亦不大。

“没啥变化，感觉三、五年的(利率债收益率)稍微起来一点，不过也不太明显，因为股市反弹了，”上海一银行交易员称。

他指出，尽管二级市场不温不火，但稍早的国开行浮息债招标仍受追捧，显示当前机构配置需求依旧较为旺盛。

业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一、三、五、七年期shibor基准浮息债，中标利差均低于此前市场预期。

继周一中国股市沪综指 放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅后，周二中午收涨１.10%.

中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率 走低，其中七天和14天品种骤降100个基点(bp)上下。市场人士表示，虽然适逢存款准备金补缴但对流动性影响不大，资金面延续昨日市况，上周的紧张态势已有明显改善.

伴随着银行间市场资金紧张格局的缓和，资金成本已回落至相对正常水平，中国央行周二在公开市场继续暂停正/逆回购操作，显示其对目前的流动性局面应算满意，机构亦从上周的恐慌性情绪中渐渐恢复过来。