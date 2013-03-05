《即时观点》澳洲央行维持指标利率于3.0%不变，重申仍有宽松空间

市场反应：

在澳洲央行公布政策决议后，澳元兑美元 从之前的1.0212美元升至1.0233美元。银行间利率期货<0#YBA:>走软，因市场原先预期本周降息的机率为20%。市场价格所反映的预期仍为央行未来将进一步降息至2.75%或更低。

背景：

* 路透调查23位分析师中，有22位分析师预期澳洲央行本月维持利率于3%不变。

* 多数分析师认为全球经济改善、中国和美国有多重复苏迹象、以及股市和部分商品价格大涨，均是本月按兵不动的理由。

* 国内数据一直好坏不一，但暗示过去的降息正在发挥作用。多项调查已显示企业及消费者信心回升，房价上涨，且房屋建筑活动缓慢复苏。

* 澳元居高不下持续令部分产业承压，特别是制造业，尽管澳元已从1.0600美元高点回落至1.0200美元附近。

* 最新企业投资计画调查显示，矿业支出将在今年稍晚达到高点，但之后将会持平而非下滑。然而由于商品价格波动剧烈，前景仍有高度不确定性。

* 通胀仍受到汇率及零售业折扣所牵制，基本通胀水准处于澳洲央行长期目标区间2-3%的下半部。