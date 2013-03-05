《即时观点》澳洲央行维持指标利率于3.0%不变，重申仍有宽松空间

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
市场反应：
在澳洲央行公布政策决议后，澳元兑美元 从之前的1.0212美元升至1.0233美元。银行间利率期货<0#YBA:>走软，因市场原先预期本周降息的机率为20%。市场价格所反映的预期仍为央行未来将进一步降息至2.75%或更低。
背景：
* 路透调查23位分析师中，有22位分析师预期澳洲央行本月维持利率于3%不变。
* 多数分析师认为全球经济改善、中国和美国有多重复苏迹象、以及股市和部分商品价格大涨，均是本月按兵不动的理由。
* 国内数据一直好坏不一，但暗示过去的降息正在发挥作用。多项调查已显示企业及消费者信心回升，房价上涨，且房屋建筑活动缓慢复苏。
* 澳元居高不下持续令部分产业承压，特别是制造业，尽管澳元已从1.0600美元高点回落至1.0200美元附近。
* 最新企业投资计画调查显示，矿业支出将在今年稍晚达到高点，但之后将会持平而非下滑。然而由于商品价格波动剧烈，前景仍有高度不确定性。
* 通胀仍受到汇率及零售业折扣所牵制，基本通胀水准处于澳洲央行长期目标区间2-3%的下半部。
* 分析师预期失业问题可能是引发进一步降息的因素。2012年失业率相当稳定，但若持续从当前的5.4%走高，则将成为降息理由。(完)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。