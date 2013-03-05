《热点透视》西班牙政经改革或不致遭意大利危机波及

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 张若琪

路透伦敦3月4日 - 外界对意大利选举引发的震动，直觉反应就是担心会波及西班牙。上周二意大利公债收益率大幅上升，西班牙公债收益率也同样被拉高。这是欧元区二线国家中两头陷入麻烦的巨兽，任一头爆裂，都可能毁灭欧元。

但西班牙或不致于像意大利一样染上这股“流感”。我上周才去过西班牙。诚然，自意大利出现无结论的选举结果后，西班牙脱离改革正轨的风险已经升高。但西班牙首相拉霍伊还要将近三年才必须再面对选民。此外，意大利的选举或许让欧元区决策制定者不再那么迫切要求撙节支出，因此让西班牙有更好的机会恢复增长。

的确，投资者已经开始三思。上周五时，西班牙10年期公债收益率已从上周二的5.4%回落到5.1%。西班牙和意大利公债利差已缩减至0.3个百分点。而如果意大利政治瘫痪的情形没有解决的迹象，未来几周，西班牙举债成本甚至有可能比意大利还低。

当然，西班牙也没有理由幸灾乐祸。让意大利五星运动领导人格利罗在选举中惊世突围的同样因素，最后也可能出现在西班牙，尽管或许是以不同方式呈现。西班牙传统上的执政党派--拉霍伊的中间偏右人民党，以及社会党--都因经济衰退、26%的失业率和贪腐指控，而信用渐失。这两党在民调中各拥有约25%的支持率；但选民对政坛人士的信赖持续下坠。

西班牙没有像格利罗一样的人物。但西班牙激进左翼和中间派政党约各拥15%的民意支持，且在加泰罗尼亚和巴斯克自治区也有实力雄厚的民族主义运动。除非经济好转，否则将无一政党能在西班牙下届国会取得多数，使得执政也很困难。

但好消息是，西班牙要到2015年底才需举行选举。此外尽管拉霍伊沟通能力欠佳且决策缓慢，却是位坚定的改革派。即使是最近的贪腐指控似乎都未让他偏离改革路线。

目前谈论经济复苏的迹象还太早。去年西班牙国内生产总值(GDP)萎缩1.4%，欧盟执委会预计今年的萎缩幅度也差不多如此。但改革的努力正开始见效。这在劳动力市场最为明显，去年单位劳工成本又下降3.6%。

较便宜的劳力激励汽车业者增加西班牙的生产，境外客服中心也将营运从拉丁美洲和摩洛哥等地转回国内。而2008年还相当于GDP约10%的经常帐赤字，去年几乎已全消失。

银行体系的整顿也有正面发展。拉霍伊和前任首相长久以来都否认问题。不过破产的银行现已步上重整资本的道路。不良房地产资产也正转移到一家坏帐银行。外界可能对于将此高度杠杆的工具剥离政府资产负债表说三道四，且或许还会自食其果的财务设计吹毛求疵。但经济不再受殭屍银行将有限资金转移至殭屍地产企业的困扰。当前的挑战在于让信贷导入经济中健康的部分。

西班牙政府也正推进新一波改革。最重要的是：劝退提早退休的措施及提升养老金的偿付能力；摒弃阻碍该国17个地区间贸易的障壁，在西班牙内创立单一市场；去除不同层级政府功能重叠的部分。

西班牙的致命弱点在于公共财政状况不佳。财政赤字虽已下降，但去年仍有相当于GDP的6.7%。欧盟执委会认为，今年财赤也在差不多水准，而随着本应是暂时性增税入效应退去，明年财赤相当于GDP的比例可能上升至7.2%。与此同时明年底债务预计将达GDP的101%。

政府本身看法则是比上述数据还要乐观。即便如此，西班牙还是面临一项挑战，得调和让财政回归稳健基础和让经济增长这两项需求。这是意大利选举可能带来的助力的地方。西班牙的欧洲伙伴国或因太过担心撙节举措在欧元区其他地方也引发民粹浪潮，因此他们让西班牙在实现预算目标上有更多的空间。

目前西班牙应在明年实现将赤字降至GDP的3%以下。这根本是不可能的。西班牙希望协商出协议，让赤字到明年降至，比如GDP的4.7%，后年降到3.4%，然后到2016年才达到降至3%以下的目标。即使达成该目标，暂时性增税的主要部分将还得一直实施，且也还必须采取一些其他的进一步撙节。但至少不会使经济成长的希望破灭。