路透基点：台湾中美和石油化学60亿台币贷款案获七家银行参贷--RLPC

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾中美和石油化学股份有限公司(Capco)60亿台币(2.02亿美元)的五年期无担保定期贷款已确定，共吸引七家银行参贷。
这七家银行分别是：台湾农业金库、永丰银行、彰化银行、玉山银行、华南商业银行、台新国际商业银行和元大银行。
签署仪式将在3月稍晚进行。
该贷款的牵头行、账簿管理行和代理行是台湾银行，贷款利率较次级市场商业票据利率加码74个基点。Capco发布2012年财报后，如果净利润率在0%或更高，利率将调整到加码69个基点；若净利润率低于0%，加码幅度调整至79个基点。税前最低利率为1.5%。
银行受邀分三个层次参贷：
承贷15亿台币或以上的银行可获牵头行头衔,先付费用14个基点；
承贷8亿-14.9亿台币的银行获共同主办行头衔,费用10个基点；
承贷6-7.99亿台币的银行获一般参贷行头衔,费用6个基点。
在2012年11月6日前承贷的银行将获得2个基点的优惠费率(early bird fee)。
该贷款有3.5年的宽限期,将分四期每半年偿还：10%(第一期)和30%(第二至四期)，平均年限为4.4年。
资金将用于再融资。
2009年10月时，中美和石油化学曾完成一笔60亿台币的五年期无担保定期贷款，利率为较90天期次级市场商业票据利率加码90-110个基点，具体取决于该公司的税前净利润率。
中美和石油化学是英国BP和台湾中油股份有限公司组成的合资企业。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)