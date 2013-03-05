国际油市：布兰特原油升向每桶111美元，中国宣示成长目标诱发买气

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
布兰特原油上日曾测试2013年低点，一度低见109.58美元，此为1月17日以来最低位。美国原油期货触及12月26日以来最低位89.33美元。
“我想油市的这种走势更像是受逢低承接影响，而非前景改变，”辉立期货资深投资分析师Ker Chung Yang表示。
“但中国显现出充满信心的迹象，导致今日走势反弹。”
中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；今年经济增长预期目标维持7.5%不变。
该声明减轻了外界对于中国需求情况的担忧。
全球石油供应正在增加。上周公布的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月产量增加，为四个月来的首次。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/王翔琼; 审校 王洋/张涛)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。