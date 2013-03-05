国际油市：布兰特原油升向每桶111美元，中国宣示成长目标诱发买气

布兰特原油上日曾测试2013年低点，一度低见109.58美元，此为1月17日以来最低位。美国原油期货触及12月26日以来最低位89.33美元。

“我想油市的这种走势更像是受逢低承接影响，而非前景改变，”辉立期货资深投资分析师Ker Chung Yang表示。

“但中国显现出充满信心的迹象，导致今日走势反弹。”

中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；今年经济增长预期目标维持7.5%不变。

该声明减轻了外界对于中国需求情况的担忧。

全球石油供应正在增加。上周公布的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月产量增加，为四个月来的首次。(完)

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