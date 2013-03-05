中国新债：铁道部周五将招标发行200亿元短期融资券，期限一年

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透上海3月5日 - 中国铁道部周二公告，将于周五(8日)在银行间市场招标发行200亿元人民币的短期融资券，期限一年。具体条款如下： 发行人 注册总额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =================================================================================== 铁道部 600 200 12 3/8招标 国开行 AAA 3/11 3/12
农业银行 ===================================================================================
截至本发行公告出具之日，铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,591亿元。其中：中国铁路建设 债券合计金额6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额1,060亿元、短期融资债券合计金额221亿元。(完)
参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)