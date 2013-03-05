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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 12:28 BJT

中国新债：铁道部周五将招标发行200亿元短期融资券，期限一年

路透上海3月5日 - 中国铁道部周二公告，将于周五(8日)在银行间市场招标发行200亿元人民币的短期融资券，期限一年。具体条款如下： 发行人 注册总额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =================================================================================== 铁道部 600 200 12 3/8招标 国开行 AAA 3/11 3/12

农业银行 ===================================================================================

截至本发行公告出具之日，铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,591亿元。其中：中国铁路建设 债券合计金额6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额1,060亿元、短期融资债券合计金额221亿元。(完)

参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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