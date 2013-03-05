中国新债：铁道部周五将招标发行200亿元短期融资券，期限一年

路透上海3月5日 - 中国铁道部周二公告，将于周五(8日)在银行间市场招标发行200亿元人民币的短期融资券，期限一年。具体条款如下： 发行人 注册总额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日