中国期货：上期所争取今年推出原油期货，正积极准备期权产品

路透北京3月5日 - 中国原油期货究竟何时推出备受关注。上海期货交易所理事长杨迈军周二称，上期所正在针对原油期货的上市做一些测试,并完善IT以及交易结算等工作,并争取在今年推出原油期货。

他在两会(政协和人大)期间接受记者采访时表示，上期所还在积极准备期权产品，但具体推出时间还不好说。

他强调,原油期货的上市是一个系统性工程，要积极做好一切细致准备，并争取相关各部委支持，并出台相应的法规。

"从交易所的角度,(推出原油期货)当然很迫切....但这个事情不仅涉及证监会,还是涉及其他一些部门."杨迈军强调,涉及部门包括财政税收、外汇管理、海关、商务部、发改委、能源局等。

在上市原油期货的问题上，他认为，相关各政府部门应该有已经形成基本共识，但很多具体政策的出台尚需要一定的时间。

中国向推出原油期货更进一步。中国数家大型期货公司人士1月下旬称，上海期货交易所的原油期货已经于本周一启动全流程测试，本次测试将从开户、交易、结算等各个环节对原油期货进行仿真交易，测试将于4月份结束。 (完)

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