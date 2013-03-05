中国期货：上期所争取今年推出原油期货，正积极准备期权产品

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透北京3月5日 - 中国原油期货究竟何时推出备受关注。上海期货交易所理事长杨迈军周二称，上期所正在针对原油期货的上市做一些测试,并完善IT以及交易结算等工作,并争取在今年推出原油期货。
他在两会(政协和人大)期间接受记者采访时表示，上期所还在积极准备期权产品，但具体推出时间还不好说。
他强调,原油期货的上市是一个系统性工程，要积极做好一切细致准备，并争取相关各部委支持，并出台相应的法规。
"从交易所的角度,(推出原油期货)当然很迫切....但这个事情不仅涉及证监会,还是涉及其他一些部门."杨迈军强调,涉及部门包括财政税收、外汇管理、海关、商务部、发改委、能源局等。
在上市原油期货的问题上，他认为，相关各政府部门应该有已经形成基本共识，但很多具体政策的出台尚需要一定的时间。
中国向推出原油期货更进一步。中国数家大型期货公司人士1月下旬称，上海期货交易所的原油期货已经于本周一启动全流程测试，本次测试将从开户、交易、结算等各个环节对原油期货进行仿真交易，测试将于4月份结束。 (完)
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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