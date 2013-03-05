路透基点：台湾宝成工业100亿台币银团贷款启动--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，台湾上市鞋履制造商--宝成工业股份有限公司100亿台币(3.37亿美元)五年期定期贷款案启动银团分销。

澳新银行(ANZ)、台湾银行、中国信托商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。台湾银行亦为额度代理行，台北富邦担任文件准备行。

贷款利率为较次级市场90天或180天期商业票据利率加码61个基点，税前最低利率为1.5%。贷款承诺费为12个基点。

该贷款有3.5年的宽限期,之后分四期每半年等额偿还一次，平均年限为4.25年。

财务指标包括流动比率最低为0.8倍，债务比率最高为2.15倍，利息保障倍数(覆盖率)最低为3倍。有形净值不低于330亿台币。

该笔贷款规模有可能上调或降低30%，视银行答复情况而定。

资金将用于为宝成2009年12月借入的100亿台币五年期定期贷款进行再融资。