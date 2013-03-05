路透基点：台湾宝成工业100亿台币银团贷款启动--RLPC

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，台湾上市鞋履制造商--宝成工业股份有限公司100亿台币(3.37亿美元)五年期定期贷款案启动银团分销。
澳新银行(ANZ)、台湾银行、中国信托商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。台湾银行亦为额度代理行，台北富邦担任文件准备行。
贷款利率为较次级市场90天或180天期商业票据利率加码61个基点，税前最低利率为1.5%。贷款承诺费为12个基点。
该贷款有3.5年的宽限期,之后分四期每半年等额偿还一次，平均年限为4.25年。
财务指标包括流动比率最低为0.8倍，债务比率最高为2.15倍，利息保障倍数(覆盖率)最低为3倍。有形净值不低于330亿台币。
该笔贷款规模有可能上调或降低30%，视银行答复情况而定。
资金将用于为宝成2009年12月借入的100亿台币五年期定期贷款进行再融资。
宝成上回于2011年7月取得130亿台币五年期贷款，综合收益为54个基点，贷款利率为次级市场商业本票利率加码50个基点。(完) (编译 白云; 审校 程琳)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)