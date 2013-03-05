《汇市简讯》数据可能引发英镑/美元空头进一步回补

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
0410 GMT
* 伦敦市场传言即将公布的经济数据利多
* 英国零售业联盟(BRC)周二公布2月零售销售创两年来最快增速
* 可能是欧洲盘中进一步获利了结的诱发因素
* 伦敦盘中的焦点将为服务业采购经理人指数(PMI)
* 10日均线切入位1.5157及上周高点1.5223为阻力
* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/qeq46t)(完)
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恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)