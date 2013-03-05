版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 12:40 BJT

《汇市简讯》数据可能引发英镑/美元空头进一步回补

0410 GMT

* 伦敦市场传言即将公布的经济数据利多

* 英国零售业联盟(BRC)周二公布2月零售销售创两年来最快增速

* 可能是欧洲盘中进一步获利了结的诱发因素

* 伦敦盘中的焦点将为服务业采购经理人指数(PMI)

* 10日均线切入位1.5157及上周高点1.5223为阻力

* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/qeq46t)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐