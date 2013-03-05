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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 12:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元将面临欧洲数据风险，趋势向下

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* 美国股市收高激励亚洲股市

* 欧元/美元在亚洲市场获得温和买气支撑，美元多头部位遭削减

* 欧洲时段将有服务业PMI及零售销售数据的事件风险

* 移动均线及波林格区间下行强化向下趋势

* 支撑在周五的1.2966趋势低位，阻力在10日移动均线位置1.3105

* 技术图表(link.reuters.com/teq46t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 丁琦)

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