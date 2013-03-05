东京美债：公债价格走升，此前一日因获利卖压而下滑

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
在美国自动减支措施于3月1日生效之后，投资人也担心美国经济成长步伐。
此外，日本及德国公债价格的新一波涨势也令美债获得支撑。日本10年期公债收益率(殖利率)周二触及10年新低，因预期日本央行将扩大买进公债。德国公债收益率则是接近年内低点。
美国10年期公债收益率过去一周维持在1.8-1.9%的相对窄幅区间内波动，投资人对于进一步追高公债有所迟疑，因他们不预期会再发生像去年欧债危机那样大的金融危机。
“基本上债券投资人当下享有和去年意大利公债危机及美国财政危机时一样的状况，投资人通常喜欢这样的状况，但现在的滋味不若以往美好，”三井住友银行海外债券投资经理Arihiro Nagata表示。
多位交易商指出，美债本周多数时间可能呈现区间波动，因市场静待欧洲央行周四会议结果及美国周五公布的重要就业数据(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰/张明钧; 审校 李春喜/程琳)
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路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。