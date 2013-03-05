东京美债：公债价格走升，此前一日因获利卖压而下滑

在美国自动减支措施于3月1日生效之后，投资人也担心美国经济成长步伐。

此外，日本及德国公债价格的新一波涨势也令美债获得支撑。日本10年期公债收益率(殖利率)周二触及10年新低，因预期日本央行将扩大买进公债。德国公债收益率则是接近年内低点。

美国10年期公债收益率过去一周维持在1.8-1.9%的相对窄幅区间内波动，投资人对于进一步追高公债有所迟疑，因他们不预期会再发生像去年欧债危机那样大的金融危机。

“基本上债券投资人当下享有和去年意大利公债危机及美国财政危机时一样的状况，投资人通常喜欢这样的状况，但现在的滋味不若以往美好，”三井住友银行海外债券投资经理Arihiro Nagata表示。

多位交易商指出，美债本周多数时间可能呈现区间波动，因市场静待欧洲央行周四会议结果及美国周五公布的重要就业数据(完)

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