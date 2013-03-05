更新版-路透基点：阿里巴巴拟寻求80亿美元大额贷款--RLPC

阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款，包括一笔由八家银行在7月签约的四年期10亿美元贷款，加上6月时签约的另外三笔各10亿美元贷款。7月贷款的八家签约银行包括：澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利。

其他三笔在6月签约的贷款，包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款，分别为三年期及四年期，以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。

19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。这19家银行包括六家原始牵头行兼簿记行--澳新银行、瑞士信贷、星展、德意志、汇丰、瑞穗。四家牵头行--巴克莱、花旗集团、Intesa Sanpaolo、摩根士丹利；其他九家为参贷档次较低的银行，分别是：东亚银行、国泰世华、中华开发工业银行、中国信托商银、ING Bank、兆丰国际商银、Natixis、台北富邦商业银行、台新银行。