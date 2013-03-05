更新版-路透基点：阿里巴巴拟寻求80亿美元大额贷款--RLPC

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款，包括一笔由八家银行在7月签约的四年期10亿美元贷款，加上6月时签约的另外三笔各10亿美元贷款。7月贷款的八家签约银行包括：澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利。
其他三笔在6月签约的贷款，包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款，分别为三年期及四年期，以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分，其中包含一笔20亿美元过桥贷款，这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。
19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点，而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。这19家银行包括六家原始牵头行兼簿记行--澳新银行、瑞士信贷、星展、德意志、汇丰、瑞穗。四家牵头行--巴克莱、花旗集团、Intesa Sanpaolo、摩根士丹利；其他九家为参贷档次较低的银行，分别是：东亚银行、国泰世华、中华开发工业银行、中国信托商银、ING Bank、兆丰国际商银、Natixis、台北富邦商业银行、台新银行。
去年的40亿美元贷款资金用途为协助香港上市企业阿里巴巴网站私有化，以及回购雅虎在阿里巴巴所持有之40%股权的半数。(完) (编译 白云/李婷仪; 审校 李春喜/蔡美珍)
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路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。