路透基点：银行将于周三实地走访巨腾国际控股的江苏子公司

路透3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，银行业者周三将实地访问巨腾国际控股旗下的巨宝精密加工(江苏)。

巨宝精密加工与巨腾的四川子公司--巨腾(内江)资讯配件有限公司，目前正在市场上筹办共计规模8,000万美元的三年期境内定期贷款，各自筹借4,000万美元。

一如先前报导，这笔交易由兆丰国际商业银行牵头。

贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码250个基点。承贷1,500万美元或以上者，可获先付费用27个基点，综合收益266个基点。承贷低于1,500万美元者，可获先付费用17个基点，综合收益260个基点。贷款的平均期限是1.6年。

回覆截止日期为3月29日。

筹资款项将于再融资与营运资本。