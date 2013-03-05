路透基点：银行将于周三实地走访巨腾国际控股的江苏子公司

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，银行业者周三将实地访问巨腾国际控股旗下的巨宝精密加工(江苏)。
巨宝精密加工与巨腾的四川子公司--巨腾(内江)资讯配件有限公司，目前正在市场上筹办共计规模8,000万美元的三年期境内定期贷款，各自筹借4,000万美元。
一如先前报导，这笔交易由兆丰国际商业银行牵头。
贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码250个基点。承贷1,500万美元或以上者，可获先付费用27个基点，综合收益266个基点。承贷低于1,500万美元者，可获先付费用17个基点，综合收益260个基点。贷款的平均期限是1.6年。
回覆截止日期为3月29日。
筹资款项将于再融资与营运资本。
在香港上市的巨腾国际控股将为贷款提供担保。根据公司网站，巨腾国际生产电脑相关的产品，生产遍布中国东南部与台湾。(完) (编译 隋芬; 审校 龚芳)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)