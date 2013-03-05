版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 13:46 BJT

路透基点：银行将于周三实地走访巨腾国际控股的江苏子公司

路透3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，银行业者周三将实地访问巨腾国际控股旗下的巨宝精密加工(江苏)。

巨宝精密加工与巨腾的四川子公司--巨腾(内江)资讯配件有限公司，目前正在市场上筹办共计规模8,000万美元的三年期境内定期贷款，各自筹借4,000万美元。

一如先前报导，这笔交易由兆丰国际商业银行牵头。

贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码250个基点。承贷1,500万美元或以上者，可获先付费用27个基点，综合收益266个基点。承贷低于1,500万美元者，可获先付费用17个基点，综合收益260个基点。贷款的平均期限是1.6年。

回覆截止日期为3月29日。

筹资款项将于再融资与营运资本。

在香港上市的巨腾国际控股将为贷款提供担保。根据公司网站，巨腾国际生产电脑相关的产品，生产遍布中国东南部与台湾。(完) (编译 隋芬; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐