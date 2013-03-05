更新版-中港个股：中石油称愿与艾克森美孚联合开发伊拉克W.Qurna油田

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
(新增中石油董事长言论)
路透北京3月5日 - 中国最大油气生产商--中国石油 董事长蒋洁敏周二表示，愿意与美国艾克森美孚(Exxon Mobil) 合作开发伊拉克West Qurna油田。
自从艾克森美孚与库尔德斯坦自治区政府签下六个区块后，外界近几个月来一直猜测艾克森在考虑撤出伊拉克南部价值500亿美元的West Qurna 1油田。
伊拉克当局试图说服艾克森美孚继续投资这个项目，使该公司左右为难。
“我们愿意和艾克森美孚合作开发该项目。艾克森美孚欢迎我们参与进来，伊拉克政府也支持我们参与开发，”蒋洁敏在全国人大会议间隙对路透表示。
蒋洁敏称，中石油将“全面评估这个项目”并“适时”做出投资决定。
“整个项目的资产价值很高，但所需要的近期资本支出却没有那么大，”他并称，各方尚未讨论要共同分担的规模。
当被问到中石油是否知道伊拉克正竭力挽留艾克森美孚时，蒋洁敏称：“伊拉克有自己的底线。如果艾克森继续推动在库尔德斯坦的新项目，在伊拉克的经营就会遇到一些困难。”(完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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