更新版-中港个股：中石油称愿与艾克森美孚联合开发伊拉克W.Qurna油田

(新增中石油董事长言论)

路透北京3月5日 - 中国最大油气生产商--中国石油 董事长蒋洁敏周二表示，愿意与美国艾克森美孚(Exxon Mobil) 合作开发伊拉克West Qurna油田。

自从艾克森美孚与库尔德斯坦自治区政府签下六个区块后，外界近几个月来一直猜测艾克森在考虑撤出伊拉克南部价值500亿美元的West Qurna 1油田。

伊拉克当局试图说服艾克森美孚继续投资这个项目，使该公司左右为难。

“我们愿意和艾克森美孚合作开发该项目。艾克森美孚欢迎我们参与进来，伊拉克政府也支持我们参与开发，”蒋洁敏在全国人大会议间隙对路透表示。

蒋洁敏称，中石油将“全面评估这个项目”并“适时”做出投资决定。

“整个项目的资产价值很高，但所需要的近期资本支出却没有那么大，”他并称，各方尚未讨论要共同分担的规模。