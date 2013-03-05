汽车产业：吉利董事长称旗下沃尔沃今年拟在华销售6万辆，同比增近43%

“沃尔沃汽车的技术全球领先，但有一个缺陷，就是车辆的造型、车厢内部的豪华度设计上有太多所谓北欧的风格，还没有把中国人对于车厢内部的豪华度的理解溶入到沃尔沃的设计上来。”他并表示，有必要在这方面根据中国市场的特点和需求开展创造性工作。