汽车产业：吉利董事长称旗下沃尔沃今年拟在华销售6万辆，同比增近43%

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透北京3月5日 - 中国浙江吉利控股集团 董事长李书福周二称，集团旗下瑞典汽车制造商沃尔沃 2013年在中国的销量预计为6万辆左右，较去年实际销量4.2万辆大幅提高近43%。
李书福在北京参加两会(政协和人大)间隙对记者并称，沃尔沃在华不如其他豪车品牌受欢迎，主要原因是车辆设计原因而非技术。
“沃尔沃汽车的技术全球领先，但有一个缺陷，就是车辆的造型、车厢内部的豪华度设计上有太多所谓北欧的风格，还没有把中国人对于车厢内部的豪华度的理解溶入到沃尔沃的设计上来。”他并表示，有必要在这方面根据中国市场的特点和需求开展创造性工作。
2010年，中国吉利汽车以18亿美元从福特汽车 手中购得沃尔沃。后者曾表示，计划到2020年将销量从略超40万辆提升到80万辆，其中包括在中国市场出售20万辆。而2011年时，沃尔沃仅在中国卖出4.7万辆汽车，2012年销量同比下滑近11%至4.2万辆。吉利控股亦拥有中国汽车制造商吉利汽车 。 (完)
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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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