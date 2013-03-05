表格: 3月1日止当周外资买超日本股票,卖超台湾股票--野村

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透3月5日 - 以下是3月1日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 515 7,582 24,243 10,943 52,325
印度 472 4,575 13,592 8,070 24,843
印尼 345 1,110 1,711 1,643 1,785
日本 2,413 10,113 40,152 19,676 35,327
韩国 272 1,183 2,931 (658) 15,214
菲律宾 (8) 216 1,203 831 2,341
台湾 (305) 1,151 4,129 1,292 5,589
泰国 (261) (653) 677 (236) 2,555
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。