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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 13:31 BJT

表格: 3月1日止当周外资买超日本股票,卖超台湾股票--野村

路透3月5日 - 以下是3月1日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 515 7,582 24,243 10,943 52,325

印度 472 4,575 13,592 8,070 24,843

印尼 345 1,110 1,711 1,643 1,785

日本 2,413 10,113 40,152 19,676 35,327

韩国 272 1,183 2,931 (658) 15,214

菲律宾 (8) 216 1,203 831 2,341

台湾 (305) 1,151 4,129 1,292 5,589

泰国 (261) (653) 677 (236) 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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